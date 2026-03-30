Tras polémico quiebre con Yamila Reyna: Américo rompe el silencio y hace confesión sobre la noche del término

Ya han pasado casi dos meses desde que se dio a conocer sobre el polémico quiebre amoroso entre Yamila Reyna y Américo. No obstante, aún siguen saliendo a la luz nuevos antecedentes sobre el término entre ambos.

Ahora, fue el turno del cantante de cumbia de romper el silencio y entregar su versión de los dramáticos hechos que desencadenaron en el quiebre amoroso con la actriz argentina.

Fue en medio del programa Noche de suerte, que el comunicador Andrés Baile reveló que conversó con Américo, quien se desahogó sin filtro y entregó nuevos detalles sobre el término con Yamila Reyna.

Américo entrega su versión del término con Yamila Reyna

“Él me dice que la casa que arrendaban junto a Yamila está a nombre del arriendo de ella, pero que él es quien paga mes a mes ese lugar”, reveló el periodista según lo que le explicó Américo.

En esa línea, el cantante aseguró que su hermano llamó a la actriz para ir a buscar sus pertenencias al inmueble. No obstante, ella le habría pedido que fuera el mismo Américo a la propiedad para solucionar el asunto. De hecho, el artista indicó que recién la semana pasada su familiar retiró sus cosas del departamento.

Respecto al día en que se produjo el polémico quiebre en Empedrado, Américo reveló que ese día ocurrió un hecho en concreto que desató su reacción. Eso sí, afirmó que no se trata de una infidelidad.

Además, el cantante aseguró que el círculo de Reyna la influenció para presentar la acción judicial en su contra. “Está decepcionado, está dolido, muy desilusionado”, expuso el periodista.

“Él me dice que le ofreció un proyecto de vida a Yamila. Una palabra me dijo: ‘yo le ofrecí familia”, cerró Andrés Baile.