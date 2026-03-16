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Yamila Reyna rompe el silencio tras presunta reconciliación entre Américo y su ex: “Qué se puede esperar de...”

La actriz argentina emitió un rotundo comentario a través de sus redes sociales.

Sebastián Escares

Yamila Reyna rompe el silencio tras presunta reconciliación entre Américo y su ex: “Qué se puede esperar de...”

La semana pasada surgió el rumor de que Américo le habría dado una nueva oportunidad al amor tras su polémico quiebre con Yamila Reyna.

El cantante de cumbia habría retomado su relación con su exesposa, María Teresa Órdenes, según informó la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez.

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“Por estos días Américo y su señora Pepa están de viaje en Bolivia y están como pareja”, confirmó la comunicadora hace unos días.

De hecho, diversos periodistas de la farándula nacional divisaron al propio cantante acompañado de “Pepa” llegando al aeropuerto de Chile desde Bolivia.

El descargo de Yamila Reyna

El programa Primer Plano logró conversar con Yamila Reyna, quien hizo alusión a su polémico quiebre con el cantante de cumbia.

“Mi única preocupación hoy en día es el proceso legal en el que estoy por la demanda por violencia en contra de esta persona que ustedes ya saben, así que es lo único que me importa y lo que voy a hablar”, manifestó la actriz argentina.

Tras ello, Reyna fue consultada por las últimas publicaciones que ha realizado Américo a través de sus redes sociales. Ante ello, la argentina lanzó: “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?“.

De hecho, después de su aparición en el programa televisivo, la actriz replicó sus dichos hacia el artista en sus historias de Instagram.

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