Ministro Poduje y demolición en El Olivar: “Las casas estaban tan mal hechas (...) No teníamos otra opción”

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, informó sobre el avance en la demolición de viviendas que presentan “fallas graves” en el sector de El Olivar, en Viña del Mar, como parte de una nueva etapa del proceso de reconstrucción liderado por el ministerio.

Desde la zona, el secretario de Estado explicó a Chilevisión que “lo que tenemos es una empresa, contra la cual estamos querellados, que construyó viviendas vulnerando la norma de resistencia al fuego y sin utilizar los cortafuegos ni paneles adecuados”.

“Mi función como ministro es entregar casas en buen estado. Nosotros no entregamos casas falladas como ministerio, menos cuando son casas nuevas y destinadas a víctimas de un proceso de reconstrucción”, remarcó.

“Vamos a partir una reconstrucción con material sólido”

Respecto a la demolición, Iván Poduje señaló que “las casas estaban tan mal hechas que nos hemos demorado muy poco en demolerlas , y vamos a partir una reconstrucción con material sólido”.

“Estas viviendas ya están prácticamente demolidas, la próxima semana quedan listas, y la semana subsiguiente llega la constructora nueva para empezar a trabajar. Estamos avanzando por etapas”, añadió.

Agencia UNO | El ministro de Vivienda, Iván Poduje. Ampliar

En esa línea, el ministro sostuvo que esto “ ha sido muy doloroso y entendemos la molestia que pueden tener las familias porque la reconstrucción va muy atrasada”.

“No teníamos otra opción cuando tenemos tres informes que dan cuenta de falencias. Lo que le puedo garantizar a los vecinos es que van a tener sus casas sólidas y que en la justicia van a responder los responsables de esto”, finalizó.