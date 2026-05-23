La cantante británica Jessie J conmovió a sus seguidores al anunciar que está libre de cáncer, tras recibir los resultados de sus controles médicos más recientes.

La artista compartió la noticia a través de un video y una publicación en redes sociales que rápidamente se viralizaron y generaron una ola de reacciones de apoyo en todo el mundo.

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En el registro, Jessie J aparece durante una visita de rutina a su chequeo anual, donde describe el proceso médico que incluye una resonancia magnética.

Con humor y naturalidad, incluso comenta su claustrofobia durante el examen, pero transmite tranquilidad sobre el resultado final, que más tarde confirmó: no hay rastros de la enfermedad.

“Los resultados están listos y estoy libre de cáncer”, escribió la cantante, acompañando el mensaje con emojis de emoción y gratitud. “Lloré durante horas y luego pude exhalar por primera vez en un año”, agregó, reflejando el alivio tras meses de incertidumbre.

La noticia desató una avalancha de mensajes de cariño por parte de fans, colegas y seguidores de distintos países, quienes celebraron su recuperación y destacaron su fortaleza durante el proceso. En redes sociales, miles de usuarios compartieron palabras de apoyo, orgullo y emoción, consolidando a Jessie J como una figura inspiradora dentro de la industria musical.

La artista ya había hablado previamente de su diagnóstico, generando preocupación entre sus seguidores. Ahora, con este resultado positivo, su testimonio se ha transformado en un mensaje de esperanza para quienes enfrentan enfermedades similares.