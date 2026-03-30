Latife Soto revela vuelco total tras alza de bencinas en Chile: Esta sería la clave que frenaría impacto en los bolsillos

La tarotista Latife Soto volvió a referirse al alza de la bencina en Chile que se concretó el jueves de la semana pasada y que ha impactado directamente en el bolsillo.

Durante una de sus transmisiones en vivo con el periodista de Mega, José Antonio Neme, la vidente lanzó un inesperado vuelco a la situación del país.

“A mí me llegó que Chile va a tener una negociación con Argentina”, dijo en el directo mientras se apuntaba la cabeza. “Veo a ENAP comprando mucho, veo que se dan las manos y Chile va a comprar directo a Argentina”, sostuvo.

“Nosotros, gracias a Dios, no vamos a tener tanto problema con el petróleo”, explicó. “Igual estamos pagando bien caro”, cuestionó el comunicador de Mega.

“De allá no nos va a llegar. Eso está complicado. En realidad, desde que comenzaron los problemas, de Oriente quedaban 20 días de petróleo”, añadió Soto.

“¿Va a subir más el petróleo o no? La bencina, digo yo“, quiso saber Neme.

“No”, dijo tajante Latife. Según su versión, el supuesto pacto sería la clave para afrontar el inconveniente. “Parece que es un petróleo muy bien trabajado”, describió.