Muy cariñosos en el extranjero: revelan quién sería la nueva pareja de Américo, tras quiebre con Yamila Reyna

A un mes de que aparecieran las primeras noticias sobre el término de la relación entre Américo y Yamila Reyna, esta semana se dio a conocer que el cantante de cumbia ya estaría involucrado en una nueva relación amorosa.

Al menos así lo planteó la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. Eso sí, no se trataría de un nombre nuevo para los seguidores más fieles del artista.

“Por estos días Américo y su señora Pepa están de viaje en Bolivia y están como pareja”, reveló la noche del miércoles. “Hay varios testigos que me dicen que los vieron de la mano, con gestos cariñosos. Él incluso la presenta como su señora”, sumó.

Gutiérrez aprovechó para recordar otro episodio. Al momento del quiebre, en febrero, Américo se fue directo a la casa de su ex y eso habría molestado a Reyna.

“En ese momento todas las fuentes me insistían en que no había un tema romántico entre ellos (...) muy distinto es ahora... ya se habla de una reconciliación", planteó.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar. “Feliz de que Yamila haya salido de ahí” y “Lo recibió el mismo día que se separó de Yami... relaciones difíciles de entender”, fueron algunas de las reacciones.

