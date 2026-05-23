;

“Homofobia, racismo y xenofobia”: asistente de vuelo brasileño relata violento ataque de chileno en pleno vuelo a Alemania

El trabajador afirmó haber sido agredido durante cerca de una hora en un vuelo internacional que terminó con un detenido en São Paulo.

Nelson Quiroz

“Homofobia, racismo y xenofobia”: asistente de vuelo brasileño relata violento ataque de chileno en pleno vuelo a Alemania

Un asistente de vuelo brasileño de la aerolínea LATAM entregó un crudo testimonio tras ser víctima de un viralizado episodio de agresión verbal y conductas peligrosas a bordo de un vuelo con destino a Alemania, incidente en el que un ciudadano chileno terminó detenido por la Policía Federal de Brasil.

El caso, que ha generado repercusión internacional, involucra a Germán Andrés Naranjo Maldini, quien según el relato del tripulante habría intentado abrir una de las puertas del avión mientras la aeronave se encontraba en pleno vuelo.

Revisa también

ADN

La situación obligó a la tripulación a intervenir durante cerca de una hora para controlar al pasajero y resguardar la seguridad de los ocupantes.

En entrevista con medios brasileños, el trabajador, con más de 20 años de experiencia en la industria aérea, aseguró que nunca había vivido una situación similar en su carrera profesional.

Según su testimonio a Noticias.r7, durante el incidente fue empujado en dos ocasiones y posteriormente insultado con expresiones discriminatorias.

Cometió tres crímenes contra mí: homofobia, racismo y xenofobia”, declaró el asistente, quien además afirmó que el episodio dejó una fuerte huella emocional y que espera que la justicia actúe con firmeza frente a lo ocurrido.

El pasajero chileno fue detenido a su llegada al aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, y trasladado posteriormente a un centro de detención preventiva, donde permanece bajo custodia mientras avanza la investigación.

La defensa del imputado sostiene que su comportamiento estaría vinculado a un cuadro de salud mental y al consumo de alcohol durante el vuelo, además de un contexto personal complejo. Por ello, han solicitado su eventual traslado a una unidad médica especializada.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad