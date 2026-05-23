“Homofobia, racismo y xenofobia”: asistente de vuelo brasileño relata violento ataque de chileno en pleno vuelo a Alemania

Un asistente de vuelo brasileño de la aerolínea LATAM entregó un crudo testimonio tras ser víctima de un viralizado episodio de agresión verbal y conductas peligrosas a bordo de un vuelo con destino a Alemania, incidente en el que un ciudadano chileno terminó detenido por la Policía Federal de Brasil.

El caso, que ha generado repercusión internacional, involucra a Germán Andrés Naranjo Maldini, quien según el relato del tripulante habría intentado abrir una de las puertas del avión mientras la aeronave se encontraba en pleno vuelo.

La situación obligó a la tripulación a intervenir durante cerca de una hora para controlar al pasajero y resguardar la seguridad de los ocupantes.

En entrevista con medios brasileños, el trabajador, con más de 20 años de experiencia en la industria aérea, aseguró que nunca había vivido una situación similar en su carrera profesional.

Según su testimonio a Noticias.r7, durante el incidente fue empujado en dos ocasiones y posteriormente insultado con expresiones discriminatorias.

“Cometió tres crímenes contra mí: homofobia, racismo y xenofobia”, declaró el asistente, quien además afirmó que el episodio dejó una fuerte huella emocional y que espera que la justicia actúe con firmeza frente a lo ocurrido.

El pasajero chileno fue detenido a su llegada al aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, y trasladado posteriormente a un centro de detención preventiva, donde permanece bajo custodia mientras avanza la investigación.

La defensa del imputado sostiene que su comportamiento estaría vinculado a un cuadro de salud mental y al consumo de alcohol durante el vuelo, además de un contexto personal complejo. Por ello, han solicitado su eventual traslado a una unidad médica especializada.