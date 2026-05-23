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VIDEOS. Duro golpe para Tiane Endler: Lyon cae por goleada ante el Barcelona en la final de Champions League femenina

La portera de la selección chilena vivió una jornada para el olvido, recibiendo cuatro goles, aunque claramente perjudicada por el bajo nivel defensivo de sus compañeras.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / ODD ANDERSEN

Una tarde amarga vivió el fútbol chileno femenino, luego de que Christiane Endler volviera a perder una final de la Champions League junto al Olympique de Lyon, nuevamente frente al poderoso FC Barcelona.

“Tiane” fue titular en el conjunto francés y durante el primer tiempo prácticamente no tuvo trabajo. Sin embargo, en el complemento no pudo contener los ataques del elenco catalán.

La encargada de abrir la cuenta fue Ewa Pajor a los 54 minutos, tras definir cruzado dentro del área y vencer a la arquera chilena con un remate rasante imposible de contener.

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El Barcelona aprovechó el golpe anímico para ampliar rápidamente la ventaja con otro tanto de Pajor, en una jugada colectiva donde las blaugranas tocaron hasta dentro del área chica, dejando sin opciones a Endler.

La goleada la cerró Salma Paralluelo, que con un doblete pasado el minuto 90, sentenció el 4-0 para las españolas en Oslo, Noruega.

Pese a que el Lyon logró generar ocasiones de peligro, se encontró constantemente con la sólida actuación de Cata Coll, quien mantuvo su arco invicto y terminó asegurando el triunfo del conjunto español.

Así, la capitana de La Roja no pudo conquistar la segunda Champions League de su carrera y ahora deberá enfocarse en el cierre de la Liga de Naciones femenina junto a la selección chilena, pensando también en el camino hacia el Mundial 2027.

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