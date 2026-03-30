Tras confirmar su cierre definitivo: tienda de ropa anuncia remate total con prendas desde los $500 / Getty Images

Una conocida tienda de ropa anunció el cierre definitivo de sus puertas, por lo que comenzó con el remate de la totalidad de sus productos.

Se trata de Rafaela Boutique, local de ropa ubicado en pleno centro de la ciudad de Puerto Montt, en la región de Los Lagos, el cual está rematando sus prendas con precios que parten en los $500.

La compañía se dedica principalmente a la comercialización de ropa femenina de todas las tallas y para todas las edades. Además, ofrecen envíos a todo Chile.

¿Cómo participar del remate?

Según lo publicado en las redes sociales de Rafaela Boutique, el remate de prendas ya se está llevando a cabo y estará disponible durante este lunes 30 y el martes 31 de marzo.

El local se ubica en Benavente 311, en pleno centro de de la ciudad de Puerto Montt, y estará abierto entre las 14:00 horas y las 20:00 horas.

Entre los productos que ofrece la tienda, hay: carteras, poleras, blusas, chalecos, lencería, pantalones y diversos artículos de moda.

Adicionalmente, la compañía comercializa artículos de decoración, como espejos y maniquíes, los cuales también están siendo rematados.