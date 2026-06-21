VIDEOS. Egipto castiga a una mezquina Nueva Zelanda y complica aún más a Bélgica en el Mundial 2026
Con Mohamed Salah como estandarte, los africanos remontaron para quedar punteros del grupo G.
En el cierre de la actividad dominical por la segunda fecha de la fase zonal del Mundial 2026, Egipto se instaló en un sorpresivo liderato del grupo G.
En Vancouver, los africanos debieron batallar con tal de imponerse a un Nueva Zelanda que pecó de defensivo.
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Todo considerando que, a través de la pelota parada, Finn Surman abrió la cuenta para los oceánicos con un cabezazo al minuto 15.
Sin embargo, con la ventaja en el marcador, Nueva Zelanda cedió el control del balón a Egipto y lo pagó caro en el segundo lapso, más cuando Mostafa Ziko igualó a los 58.
Con el envión, surgió la gran figura egipcia, Mohamed Salah, que abrochó una gran jugada colectiva junto a Ziko para concretar la remontada.
Nueva Zelanda no tuvo más reacción y, a ocho minutos de final, Trezeguet, con una palomita, selló el 3-1 para Egipto, resultado que los instala como líderes del grupo G, con 4 puntos, y complicando al, a priori, favorito Bélgica, que apenas tiene 2 unidades y que está obligado el viernes a ganar para meterse en la ronda de los dieciseisavos de final.
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