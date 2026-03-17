Tienda de ropa confirma cierre definitivo: anuncia mega remate con hasta 70% de descuento
“Ser emprendedora es muy difícil”, dijo la dueña del espacio en las redes sociales.
Esta semana, a través de redes sociales, una tienda confirmó su cierre definitivo.
El local bajará su cortina el próximo viernes 27 de marzo y, a contar del próximo mes, operará exclusivamente de forma online.
Todo se trata de The Little Turtoise (@thelittleturtoise.store), local ubicado en José de San Martín 2326 en la ciudad de Antofagasta.
“Necesito cerrar este ciclo para hacer un nuevo ciclo ideal para mí”, dijo su dueña en TikTok. “Ser emprendedora es muy difícil”, admitió.
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Así, desde el pasado viernes 13 comenzaron las ofertas de remate con hasta un 70% de descuento en diversos productos.
Acorde a lo que explicó, las rebajas son para agradecer la fidelidad y cariño de la clientela.
En el catálogo se pueden encontrar prendas como faldas y corsets, además de una variedad de tops y jeans.
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