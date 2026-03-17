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Tienda de ropa confirma cierre definitivo: anuncia mega remate con hasta 70% de descuento

“Ser emprendedora es muy difícil”, dijo la dueña del espacio en las redes sociales.

Javier Méndez

Tienda de ropa confirma cierre definitivo: anuncia mega remate con hasta 70% de descuento

Esta semana, a través de redes sociales, una tienda confirmó su cierre definitivo.

El local bajará su cortina el próximo viernes 27 de marzo y, a contar del próximo mes, operará exclusivamente de forma online.

Todo se trata de The Little Turtoise (@thelittleturtoise.store), local ubicado en José de San Martín 2326 en la ciudad de Antofagasta.

“Necesito cerrar este ciclo para hacer un nuevo ciclo ideal para mí”, dijo su dueña en TikTok. “Ser emprendedora es muy difícil”, admitió.

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Así, desde el pasado viernes 13 comenzaron las ofertas de remate con hasta un 70% de descuento en diversos productos.

Acorde a lo que explicó, las rebajas son para agradecer la fidelidad y cariño de la clientela.

En el catálogo se pueden encontrar prendas como faldas y corsets, además de una variedad de tops y jeans.

@thelittleturtoise.store

Tortuguitas 🐢💘 Se viene el cierre definitivo de nuestra tienda física y por eso comenzamos una liquidación gigante. ❤️‍🩹 Durante estos días estaré subiendo toda la ropa con descuentos muy grandes, porque mi meta es vender todo antes de irme. Hay corsets, tops, faldas, pantalones y muchas prendas hermosas que fueron parte de la tienda. ✨ Descuentos de hasta 70% ✨ Últimas unidades ✨ Todo debe salir Si te gusta algo escríbeme por DM porque muchas cosas son únicas y no vuelven. Gracias por acompañar tantos años a The Little Turtoise #chile #tiendaderopa #cierre #pyp #viral

♬ sonido original - The Little Turtoise
@thelittleturtoise.store

Hoy les abro mi corazón ❤️‍🩹 Gracias por darme una de las experiencias más lindas de mi vida: ser emprendedora 🐢💘 Después de pensarlo mucho, tomé la decisión de que el 27 de marzo será nuestro último día como tienda física, pero esto no es un adiós… porque seguiremos de forma online. Han sido años de muchísimo aprendizaje, desafíos y esfuerzo, pero también de momentos muy lindos que siempre voy a recordar. Conocí a muchas de ustedes, crecimos juntas y eso siempre lo voy a agradecer. Cierro este ciclo con el corazón lleno y muy orgullosa de todo lo que construimos juntas. Ahora comienza una nueva etapa en mi vida, con un proyecto personal que me tiene muy emocionada, donde también voy a empezar a priorizarme y pensar más en mí. De todo corazón, gracias por acompañarme en este camino

♬ sonido original - The Little Turtoise

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