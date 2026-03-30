Gobierno busca fórmula para frenar impacto en las cuentas de la luz tras postergar alzas: “No nos vamos a tomar los tres meses” / Hans Scott

El Ministerio de Energía confirmó la postergación del alza en las cuentas de la luz que debía comenzar a regir el 1 de abril, tras una serie de reuniones con parlamentarios y solicitudes de las propias empresas distribuidoras.

La decisión fue adoptada en coordinación con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y busca dar margen para definir una fórmula que aborde la deuda del sistema sin trasladar un impacto significativo a los clientes.

El subsecretario de Energía, Hugo Briones, explicó que “el cliente está al centro, es el mandato que hemos recibido del Presidente y de la ministra. Estamos trabajando en la determinación de la cuantía y de cómo va a ser el mecanismo, de tal manera que sea lo menos impactante para la cuenta de cada uno de nosotros”, señaló.

“Para nosotros es un tema urgente, es la prioridad número uno que tenemos hoy día, y estamos bastante avanzados, por lo cual creemos que no nos vamos a tomar el plazo que especifica hasta el 1 de julio”, añadió.

Desde el ente regulador, se detalló “hemos recibido de las propias empresas la solicitud de aplazar la puesta en vigencia de este ordenamiento, de esta instrucción, de la misma manera que (…) los presidentes de las comisiones de energía de la Cámara y del Senado también nos lo han hecho presente”, indicaron.

“Hemos extendido el plazo hasta el 1 de julio para este proceso , que significaba el recálculo del BAD (…) Este es un proceso regulado, por lo tanto, lo que se ha hecho hoy día es un aplazamiento que contiene todos los aspectos que la ley mandata”, dijo.

“No nos vamos a tomar los tres meses que nos ha dado la prórroga”

Por su parte, la ministra de Energía, Ximena Rincón, recalcó que la medida implica un alivio inmediato para los usuarios. “La buena noticia es que no hay alza de la cuenta de la luz a partir del 1 de abril. Y estamos trabajando para resolver (…) a la brevedad posible”, afirmó. Además, insistió en que no se utilizará todo el plazo disponible: “No nos vamos a tomar los tres meses que nos ha dado la prórroga (…) para generar el menor impacto a la ciudadanía”.

“Las cuentas debían subir, y no queremos que esta medida haga que igual suban. Por lo tanto, esa es la fórmula que estamos buscando (…) Pero podría traer aparejada una deuda”, sostuvo. En ese sentido, también explicó que el tiempo juega un rol clave: “Después del 1 de abril entraríamos a la lógica de los intereses. ¿Cuántos van a ser? Depende de cuánto nos demoremos (…) Queremos evitar ese recargo. Toda la deuda es del consumidor”.

Consultada sobre eventuales alternativas, como que el Estado asuma parte de la deuda, la ministra evitó adelantar escenarios. “No quiero entrar a poner sobre la mesa hipótesis o alternativas (…) apenas tengamos la fórmula la vamos a dar a conocer, para que sea transparente e informada para todos”, indicó.

“Esta deuda tiene un componente alto de intereses producto de no haber hecho nada antes. El gobierno anterior no hizo el recálculo del BAD, se acumularon intereses y se han ido postergando para la ciudadanía”, explicó.

Finalmente, la ministra adelantó que “lo más factible sería un proyecto de ley, va a depender de la fórmula que tengamos (…) esperamos que si llegamos a una fórmula que requiera tramitación legislativa, contemos con el respaldo del Parlamento”, señaló.

Por ahora, el aplazamiento representa un alivio temporal en las cuentas de la luz, en medio de un escenario económico marcado por el aumento del costo de la vida. El desafío del Ejecutivo será definir en las próximas semanas cómo se abordará la deuda del sistema de distribución y bajo qué condiciones se trasladará, o no, a los usuarios.