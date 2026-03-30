Gobierno pide la renuncia al director nacional del Sernac: así se elegirá a su sucesor

Este lunes, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo solicitó la renuncia al director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera Troncoso, quien se desempeñaba en el cargo desde octubre de 2022.

“Esta medida responde a la evaluación de su gestión y a la necesidad de fortalecer este servicio clave. El cargo será provisto a través del sistema de Alta Dirección Pública, mediante el Servicio Civil”, se lee en el comunicado publicado.

Mientras se elige al sucesor de Herrera, la actual subdirectora de Fiscalización del SERNAC, Carolina González Venegas, asumirá como directora nacional subrogante.

El ministro de Economía, Daniel Mas, explicó que el foco del trabajo de este servicio hacia el futuro será que “el SERNAC sea un servicio cercano, ágil y que funcione bien para las personas”.

En diciembre de 2025, Herrera fue suspendido preventivamente de sus funciones mientras se desarrolla un sumario administrativo por una denuncia en su contra bajo la Ley Karin, que regula situaciones de acoso y violencia en el trabajo.