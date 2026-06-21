Partidos del Mundial 2026 hoy, lunes 22 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile
La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este lunes contempla cuatro duelos.
Hoy, lunes 22 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.
Dos son parte de la segunda fecha del grupo I y dos más completarán lo propio en el desarrollo del grupo J.
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Grupo J
La programación del Mundial 2026 hoy 22 de junio arrancará a las 13:00 horas en el AT&T Stadium de Dallas, donde Argentina enfrentará a Austria. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.
Tras ello, a contar de las 23:00 horas, Jordania se medirá con Argelia en el Levi’s Stadium de San Francisco. Este juego se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Grupo I
Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 17:00 horas, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, lugar en que Francia enfrentará a Irak. Este juego se podrá seguir en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Luego, a partir de las 20:00 horas, Noruega se medirá ante Senegal en el MetLife Stadium de Nueva York, encuentro que se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
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