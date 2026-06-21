Partidos del Mundial 2026 hoy, lunes 22 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / picture alliance

Hoy, lunes 22 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.

Dos son parte de la segunda fecha del grupo I y dos más completarán lo propio en el desarrollo del grupo J.

Grupo J

La programación del Mundial 2026 hoy 22 de junio arrancará a las 13:00 horas en el AT&T Stadium de Dallas, donde Argentina enfrentará a Austria. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.

Tras ello, a contar de las 23:00 horas, Jordania se medirá con Argelia en el Levi’s Stadium de San Francisco. Este juego se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Grupo I

Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 17:00 horas, en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, lugar en que Francia enfrentará a Irak. Este juego se podrá seguir en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Luego, a partir de las 20:00 horas, Noruega se medirá ante Senegal en el MetLife Stadium de Nueva York, encuentro que se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.