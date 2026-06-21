Como el CAE, TGR embarga $9 millones a edificio de La Florida por multa impaga: “Nos dejaron sin plata...”

Una severa crisis financiera y total incertidumbre están viviendo los residentes de un edificio en la comuna de La Florida, luego de que la Tesorería General de la República (TGR) aplicara un sorpresivo embargo de más de 9 millones de pesos de su cuenta corriente debido a una multa laboral impaga con la Dirección del Trabajo (DT).

“Nos dejaron sin plata para pagar los sueldos y las obligaciones con los proveedores”, acusó Alonso Mendoza, administrador de la comunidad afectada, en diálogo con LUN. Además, detalló que la multa acumulada representa el 60% de los fondos mensuales para los gastos comunes.

“Estamos pensando en adelantar la emisión del próximo gasto común, emitirlo antes para recaudar fondos, pero vamos a generar un desfase de caja de un mes de todas maneras”, manifestó al medio antes citado.

El drama no es aislado. Según registros de la Dirección del Trabajo, existen cerca de 10.000 comunidades de copropietarios en todo Chile con deudas y atrasos similares en multas laborales, por lo que miles de edificios y condominios podrían enfrentar el mismo destino.

En conversación con LUN, David Peña, cofundador de la plataforma de administración Comunidad Feliz, advirtió que “hemos visto muchos administradores que nos están contactando en busca de apoyo legal, ya que la Tesorería está ejecutando órdenes de embargo de las cuentas de las comunidades”. Además, mencionó que “estas multas siempre han existido, no son una novedad, lo que sí hemos notado en los últimos dos o tres meses es una gestión de cobranza mucho más activa”.

La situación ha sido comparada por los propios afectados con las agresivas gestiones de cobro que sufren los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Los principales motivos de las millonarias multas:

Falta de documentación física.

Problemas en el pago del seguro de cesantía de trabajadores extranjeros.

Falta de certificados de vigencia de los relojes de control de los conserjes.

¿Pueden embargar los bienes comunes?

El temor se ha extendido a otras comunas como Las Condes, donde edificios ya han recibido notificaciones con plazos fatales de 10 días hábiles para pagar o enfrentar embargos.

Desde la TGR mencionaron que estos procedimientos están amparados están amparados bajo el Código Tributario, el cual designa al servicio como el encargado de la cobranza judicial o administrativa de impuestos, multas y créditos en favor del Estado.