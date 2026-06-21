Abelardo de la Espriella exige al presidente Petro respetar su triunfo en las elecciones de Colombia: “Absténganse de desatar un incendio social” / JAIME SALDARRIAGA

Este domingo, Abelardo de la Espirella se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

El candidato de derecha se expresó desde Barranquilla, en el monumento llamado Ventana al Mundo, para festejar el 49,66% de los sfuragios que le dieron la victoria sobre Iván Cepeda.

“Juro defender la Constitución con extrema coherencia para evitar que la destruyan, juro defenderla de aquellos que pretenden cambiarla por la tiranía”, recalcó Abelardo de la Espirella, apuntando que defenderá el resultado por sobre cualquier cuestionamiento.

En ese sentido, fue directo en advertir a quien es su sucesor en el cargo, Gustavo Petro, quien respaldaba a Cepeda.

“Respeten la voluntad del pueblo colombiano, están desafiando a millones de ciudadanos que nos dieron el triunfo libremente en las urnas y en democracia”, recalcó el abogado.

“Absténganse de desatar un incendio social, acá no va a haber una tercera vuelta en las calles”, resaltó de la Espirella ante centenares de adherentes que festejaron su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia