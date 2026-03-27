Tía Rica anuncia remate de valiosas monedas de oro por más de $60 millones: cuándo es la subasta y cómo participar

Una oportunidad única para coleccionistas e inversionistas se asoma en los próximos días. La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), popularmente conocida como la “Tía Rica”, anunció la subasta de un exclusivo lote de 78 monedas de oro chilenas y mexicanas, cuyo valor base conjunto supera los $60.800.000.

Las piezas, que en total suman casi 1,8 kilogramos de oro de 21,6 quilates, provienen de decomisos realizados por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur en investigaciones por delitos económicos.

Ahora, bajo la administración de la Dicrep, estos bienes tendrán un destino público y transparente. “Los recursos obtenidos en remates de bienes decomisados en causas asociadas a la Ley N° 20.000 son destinados a programas de prevención y rehabilitación del consumo de drogas, a través del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)“, señalaron.

Los ejemplares que serán subastados

El catálogo del remate destaca por la calidad y el valor histórico de sus ejemplares. Entre las piezas más codiciadas se encuentran:

Monedas Chilenas: Ejemplares de 100 pesos “Cóndor” , acuñados entre las décadas de 1940 y 1970, un clásico de la numismática nacional.

Ejemplares de , acuñados entre las décadas de 1940 y 1970, un clásico de la numismática nacional. Monedas Mexicanas: Los imponentes “Centenario” de 50 pesos , además de piezas de menor denominación.

Los imponentes , además de piezas de menor denominación. Otros artículos: Medallas conmemorativas, vehículos, cospeles y objetos de oro que amplían el abanico para distintos presupuestos de inversión.

¿Cuándo y cómo participar?

La subasta se llevará a cabo el próximo 9 de abril de 2026 bajo la modalidad 100% online, permitiendo la participación de interesados desde cualquier punto del país. A continuación, el paso a paso: