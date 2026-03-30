FOTO. La emocionante celebración de “Chupete” Suazo tras ganar su primer partido dirigiendo en la Primera B
El exdelantero de la selección chilena vivio una noche soñada en el Lucio Fariña tras una épica remontada sobre Deportes Santa Cruz.
Este domingo, San Luis de Quillota recibió a Deportes Santa Cruz en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández por la sexta fecha del Campeonato de Ascenso.
Los locales llegaban al encuentro con la urgencia de sumar de a tres, tras un inicio de temporada irregular que los mantenía en la parte baja de la tabla sin conocer victorias.
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El compromiso comenzó cuesta arriba para el cuadro dirigido por Humberto Suazo, ya que la visita se puso en ventaja gracias a la efectividad de Diego Arias. El delantero de Santa Cruz anotó por duplicado, primero a los 31′ y luego mediante un penal en el cuarto minuto de descuento, mandando a los equipos al descanso con un 1-2 a favor de los “Unionistas”.
En el segundo tiempo, la reacción de los “Canarios” no se hizo esperar. A los 48 minutos, Guillermo Avello logró el empate, devolviendo la esperanza a la hinchada quillotana. El punto de inflexión definitivo ocurrió a los 67 minutos, cuando Fabián González conectó un remate que sentenció el 3-2 final, desatando la alegría en el recinto de la Quinta Región.
Con este resultado, el equipo de “Chupete” rompió una sequía de victorias y escala hasta la décima posición del torneo con 7 unidades. Por su parte, Deportes Santa Cruz se estanca en el duodécimo lugar con 5 puntos. En la próxima jornada, los dirigidos por “el hombre venido del planeta gol” buscarán ratificar este repunte cuando visiten a Santiago Wanderers el domingo 12 de abril.
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