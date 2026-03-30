Este domingo, San Luis de Quillota recibió a Deportes Santa Cruz en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández por la sexta fecha del Campeonato de Ascenso.

Los locales llegaban al encuentro con la urgencia de sumar de a tres, tras un inicio de temporada irregular que los mantenía en la parte baja de la tabla sin conocer victorias.

El compromiso comenzó cuesta arriba para el cuadro dirigido por Humberto Suazo, ya que la visita se puso en ventaja gracias a la efectividad de Diego Arias. El delantero de Santa Cruz anotó por duplicado, primero a los 31′ y luego mediante un penal en el cuarto minuto de descuento, mandando a los equipos al descanso con un 1-2 a favor de los “Unionistas”.

En el segundo tiempo, la reacción de los “Canarios” no se hizo esperar. A los 48 minutos, Guillermo Avello logró el empate, devolviendo la esperanza a la hinchada quillotana. El punto de inflexión definitivo ocurrió a los 67 minutos, cuando Fabián González conectó un remate que sentenció el 3-2 final, desatando la alegría en el recinto de la Quinta Región.

👀 ⚽🟡⚫ Lo mejor del duelo en Quillota



Este es el compacto del 3-2 que conquistó San Luis ante Deportes Santa Cruz, en el cierre del #MatchdayDomingo de la Fecha 6 por la #LigaDeAscensoCaixun 2026.



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Con este resultado, el equipo de “Chupete” rompió una sequía de victorias y escala hasta la décima posición del torneo con 7 unidades. Por su parte, Deportes Santa Cruz se estanca en el duodécimo lugar con 5 puntos. En la próxima jornada, los dirigidos por “el hombre venido del planeta gol” buscarán ratificar este repunte cuando visiten a Santiago Wanderers el domingo 12 de abril.