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VIDEO. Impactante imagen: defensa de Uruguay lesiona gravemente a estrella de Inglaterra

Este viernes chocaron dos de las selecciones más grandes de Europa y América en un amistoso que deja con una sensible baja a los británicos.

Damián Riquelme

Getty Images

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Este viernes, en Wembley, Inglaterra y Uruguay se enfrentaron en un duelo que subió de temperatura más de lo esperado para un encuentro de exhibición.

A los 50 minutos de juego, Ronald Araújo y Phil Foden fueron a disputar un balón dividido que terminó con el británico tendido en el césped tras un fuerte impacto del defensor “charrúa”.

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La acción se produjo cuando el mediocampista del Manchester City intentaba controlar un balón en la mitad de la cancha y Araújo, fiel a su estilo agresivo, fue al suelo con fuerza. El central del Barcelona impactó de lleno en el tobillo izquierdo del jugador inglés, una entrada que desató la furia inmediata de Thomas Tuchel en el banquillo local.

Aunque el árbitro decidió no mostrar la tarjeta roja, el dolor de Foden fue evidente desde el primer segundo, obligando a la entrada de las asistencias médicas. Tras varios minutos de atención sobre el campo de juego, se confirmó que Foden no podía continuar en el partido y fue sustituido por Cole Palmer.

Tras las primeras exploraciones en el vestuario, las sensaciones no son buenas: todo apunta a una fuerte contusión con posible afectación de los ligamentos del tobillo.

A falta de un comunicado oficial por parte del City o la selección inglesa, el futbolista viajará a Manchester en las próximas horas para someterse a pruebas de alta precisión. Estos exámenes serán determinantes para descartar una fractura y confirmar si la lesión se queda únicamente en un esguince severo.

Finalmente, el encuentro quedó igualado 1-1 con goles de Ben White y Federico Valverde a último minuto. Sin embargo, en cuanto a la realidad del Manchester City de Pep Guardiola, esta lesión llega en el peor momento, ya que se encuentra en plena lucha por los títulos de final de temporada y con la Copa del Mundo a menos de tres meses de comenzar.

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