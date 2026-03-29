;

El plan de Gago para buscar el renacer de la U: dieta estricta y su experiencia como jugador son clave

El entrenador argentino llegó a imponer su idea desde el primer entrenamiento, donde el cuidado del físico es primordial.

Javier Catalán

Foto: @udechile

Foto: @udechile

La Universidad de Chile no ha tenido el mejor inicio de temporada y, por lo mismo, tomó la decisión de contratar a Fernando Gago para reemplazar a Francisco Meneghini, con solo tres meses de competencia disputados.

El ex Necaxa es conocido por su exigencia, algo que dejó en evidencia en sus pasos por clubes como Boca Juniors, Racing Club y Chivas de Guadalajara, y que ahora busca instalar en el Centro Deportivo Azul.

Según detalles entregados por La Tercera, el “método Gago” llegó junto con él desde el primer entrenamiento al mando del plantel, donde las principales bases son el control físico de los futbolistas y la intensidad en el juego, respaldadas por su experiencia en cancha como líder.

Revisa también:

ADN

La primera gran medida del exjugador del Real Madrid y la selección argentina fue en lo alimenticio. En primer lugar, todos los jugadores deben desayunar y almorzar en el CDA, con el objetivo de controlar hábitos y fomentar la unión del grupo.

Además, la dieta es estricta: en la cocina de la Universidad de Chile se prohibieron las bebidas gaseosas y la mantequilla. Se incentiva a los futbolistas a optar por comidas altas en proteínas y carbohidratos.

De hecho, los controles de peso son rutinarios, aunque sin sanciones económicas ni deportivas, pero sí con correctivos internos para quienes no estén en línea. La idea es mantener una disciplina constante en el plantel.

Gago apuesta por la cercanía y su experiencia como jugador

Otro de los cambios que implementó Fernando Gago desde su primer entrenamiento fue la intensidad, tanto en los trabajos como en sus indicaciones.

El director técnico participa activamente en las prácticas: está en la cancha durante los ejercicios y no espera al final para corregir, sino que lo hace en el momento. Incluso, si es necesario, toma el balón para explicar las jugadas. Es uno más dentro del plantel.

La principal indicación para todos es jugar hacia adelante, asumir riesgos en la toma de decisiones y sorprender al rival para generar superioridad numérica en campo contrario.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad