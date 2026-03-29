El plan de Gago para buscar el renacer de la U: dieta estricta y su experiencia como jugador son clave

La Universidad de Chile no ha tenido el mejor inicio de temporada y, por lo mismo, tomó la decisión de contratar a Fernando Gago para reemplazar a Francisco Meneghini, con solo tres meses de competencia disputados.

El ex Necaxa es conocido por su exigencia, algo que dejó en evidencia en sus pasos por clubes como Boca Juniors, Racing Club y Chivas de Guadalajara, y que ahora busca instalar en el Centro Deportivo Azul.

Según detalles entregados por La Tercera, el “método Gago” llegó junto con él desde el primer entrenamiento al mando del plantel, donde las principales bases son el control físico de los futbolistas y la intensidad en el juego, respaldadas por su experiencia en cancha como líder.

La primera gran medida del exjugador del Real Madrid y la selección argentina fue en lo alimenticio. En primer lugar, todos los jugadores deben desayunar y almorzar en el CDA, con el objetivo de controlar hábitos y fomentar la unión del grupo.

Además, la dieta es estricta: en la cocina de la Universidad de Chile se prohibieron las bebidas gaseosas y la mantequilla. Se incentiva a los futbolistas a optar por comidas altas en proteínas y carbohidratos.

De hecho, los controles de peso son rutinarios, aunque sin sanciones económicas ni deportivas, pero sí con correctivos internos para quienes no estén en línea. La idea es mantener una disciplina constante en el plantel.

Gago apuesta por la cercanía y su experiencia como jugador

Otro de los cambios que implementó Fernando Gago desde su primer entrenamiento fue la intensidad, tanto en los trabajos como en sus indicaciones.

El director técnico participa activamente en las prácticas: está en la cancha durante los ejercicios y no espera al final para corregir, sino que lo hace en el momento. Incluso, si es necesario, toma el balón para explicar las jugadas. Es uno más dentro del plantel.

La principal indicación para todos es jugar hacia adelante, asumir riesgos en la toma de decisiones y sorprender al rival para generar superioridad numérica en campo contrario.