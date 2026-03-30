Audax Italiano vs. Universidad de Chile: cuándo juegan, a qué hora y quién transmite por TV el duelo por Copa de la Liga / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El pasado fin de semana arrancó la tercera fecha de la Copa de la Liga, el nuevo torneo del fútbol chileno y que entrega un cupo a la Copa Libertadores 2027.

Al respecto, la Universidad de Chile ha visto complicadas sus chances de meterse en la ronda de los cuatro mejores, pues con apenas dos puntos se ubica tercero del grupo D.

Por lo mismo, el choque contra Audax Italiano asoma como clave para el futuro azul en este encuentro, considerando que los itálicos son los líderes de la zona, con 6 puntos. Todo tomando en cuenta que solo un equipo por grupo se meterá en semifinales.

¿Cuándo y a qué hora juegan Audax Italiano y la Universidad de Chile?

El duelo entre itálicos y azules se disputará este martes 31 de marzo en el Estadio Bicentenario de La Florida a partir de las 18:00 horas de Chile.

¿Dónde y cómo ver en vivo Audax Italiano vs Universidad de Chile?

El partido entre Audax Italiano y Universidad de Chile, lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Copa de la Liga 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 31 de marzo

18:00 horas | Audax Italiano vs. Universidad de Chile | Bicentenario de La Florida