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PREVIA. Cobresal vs. Universidad Católica: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver en vivo el partido por Copa de la Liga

Cruzados y “mineros” le dan continuidad a la fecha 3 del Grupo B, que está al rojo vivo.

Javier Catalán

FOTO: ALEX CASTILLO /AGENCIAUNO

FOTO: ALEX CASTILLO /AGENCIAUNO / ALEX CASTILLO /AGENCIAUNO

La acción de la tercera fecha de la Copa de la Liga pone cara a cara a Cobresal y la Universidad Católica, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos en el Grupo B del certamen.

La UC deberá visitar El Salvador con la misión de saltar a la cima de su zona, a la espera de lo que suceda entre Ñublense y la Universidad de Concepción. Los cruzados suman 3 puntos, los mismos que la UdeC, y ambos escoltan a los de Chillán, que lideran con 4 unidades.

En el caso de Cobresal, necesita sumar de a tres a como dé lugar, más aún como local, ya que suma apenas un punto en el grupo y ya cedió un partido en casa tras caer en la fecha anterior ante el “Campanil”.

En el más reciente cruce entre los de la precordillera y el elenco “minero”, el resultado fue favorable para los del norte, que en aquella ocasión sí sacaron provecho de la altura de El Salvador para vencer por 3-2 a los dirigidos por Daniel Garnero, por la Liga de Primera.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal y la Universidad Católica?

El duelo entre cruzados y “mineros” se disputará este lunes 30 de marzo en el Estadio El Cobre de El Salvador a partir de las 18:00 horas de Chile.

¿Dónde y cómo ver en vivo el Cobresal vs Universidad Católica?

El partido entre Universidad Católica y Cobresal, lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Copa de la Liga 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

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