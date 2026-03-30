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VIDEOS. Giani, villano y figura en menos de tres minutos para la victoria de la UC en El Salvador

El refuerzo de los cruzados perdió un penal, pero arregló rápido su error anotando el 2-0 parcial de los cruzados.

Carlos Madariaga

Giani, villano y figura en menos de tres minutos para la victoria de la UC en El Salvador

Giani, villano y figura en menos de tres minutos para la victoria de la UC en El Salvador / Sebastian Beltran Gaete

Justo Giani es la gran figura en lo que va del partido en que la UC está visitando exitosamente a Cobresal por la Copa de la Liga.

El atacante que llegó desde Aldosivi fue protagonista positiva y negativamente para el conjunto cruzado.

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Tras una mano de Benjamin Villarroel, Justo Giani tuvo la chance de ampliar la diferencia en favor de Universidad Católica, que gana desde el minuto 11 tras el tanto de Clemente Montes.

Sin embargo, el trasandino elevó ostensiblemente su disparo desde el punto del penal, dilapidando una inmejorable chance de gol.

Sin embargo, apenas transcurridos dos minutos de su fallo, Justo Giani se redimió y con un impecable golpe de cabeza anotó a los 32 minutos el segundo tanto de la UC, desahogándose en la celebración luego de enmendar el penal perdido.

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