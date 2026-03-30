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FOTOS. El drama que vive un futbolista chileno: de perder su casa en los incendios del Biobío a ahora llevar días hospitalizado

El jugador de Unión La Calera ha tenido un 2026 muy complejo hasta el momento.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO

Durante los últimos días se ha vivido una situación preocupante en torno al futbolista de Unión La Calera, Javier Saldías, quien se encuentra internado en una clínica de Viña del Mar.

El defensor de 24 años ha utilizado sus redes sociales para compartir fotos mientras está recostado en una camilla, acompañado de familiares y su pareja, aunque en aparente buen estado de ánimo.

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Captura: @saldijav2

A pesar de que se desconoce qué es lo que mantiene al ex Universidad de Concepción hospitalizado, fue él mismo quien hace algunos días dejó entrever, en una publicación de Instagram, algunos problemas respiratorios.

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“Ayer fue un día de esos raros. Por más que quería, mi resfrío no me soltaba; sentí mucho ahogo con esfuerzos mínimos, pero jamás dejé de esforzarme por hacerlo bien. Seguiré trabajando e intentando las veces que sea necesario, porque de algo sí estoy seguro… jamás dejé de creer en mí cuando todo estaba en contra”, escribió Saldías el pasado jueves.

Un año complejo para Javier Saldías

Lamentablemente para el oriundo de Lirquén, esta no es la primera mala noticia que lo afecta este 2026, ya que a comienzos de año su familia sufrió con los incendios forestales en la Región del Biobío.

En aquella ocasión, tanto su madre como sus hermanos perdieron la casa donde vivían producto de las llamas. De hecho, el jugador abandonó la concentración de Unión La Calera por algunos días para ayudar en la reconstrucción de sus hogares.

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