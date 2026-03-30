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“Este acuerdo no fue posible”: Cruzados cierra la puerta a hinchas de Boca Juniors para el debut de la UC en Copa Libertadores

La directiva de la UC reconoció intentos por contar con fanáticos visitantes en el Claro Arena, pero el elenco precordillerano deberá actar la decisión de la Delegación Presidencial Metropolitana.

Carlos Madariaga

“Este acuerdo no fue posible”: Cruzados cierra la puerta a hinchas de Boca Juniors para el debut de la UC en Copa Libertadores

“Este acuerdo no fue posible”: Cruzados cierra la puerta a hinchas de Boca Juniors para el debut de la UC en Copa Libertadores / Agencia Uno

Este lunes se zanjó una de las dudas en torno al debut de la UC en la Copa Libertadores, cuando los cruzados reciban a Boca Juniors.

Ya en los últimos días se venía especulando en torno a la posibilidad de que los xeneizes no pudieran disponer de sus hinchas en el Claro Arena, más allá de que el recinto deportivo tiene un espacio para los forasteros.

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Al respecto, en Cruzados informaron que la Delegación Presidencial Metropolitana les solicitó que el encuentro se dispute sin fanáticos divistantes por la seguridad en la comuna.

“Sin perjuicio de acatar y comprender la decisión de la autoridad, Cruzados intentó un acuerdo con el equipo rival destinado a asegurar la presencia de hinchas visitantes en el estadio de Universidad Católica, en números adecuados para garantizar una experiencia segura tanto de los asistentes locales como de los foráneos”, remarcaron en un comunicado, aludiendo a los 450 fanáticos que se les ofrecieron a los argentinos, que aspiraban a tener 2.000 adherentes.

Sin embargo, no hubo acuerdo y en la UC jugarán solo con fanáticos locales, para lo cual advirtieron que esto se informó a Conmebol, “cumpliendo así con los plazos reglamentarios establecidos para esta competencia por parte del organizador”, destacaron, apuntando a evitar castigos por no cumplir con el reglamento.

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