Confirmado: los árbitros que dirigirán el debut de los equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana / Sebastian Beltran Gaete

A menos de dos semanas del inicio de la fase grupal de sus principales competiciones, la Conmebol dio a conocer a los árbitros que dirigirán los partidos de los equipos chilenos en sus estrenos por la Copa Libertadores y Sudamericana 2026.

En Copa Libertadores, el uruguayo Gustavo Tejera fue designado para impartir justicia en el duelo entre Universidad Católica y Boca Juniors por la primera fecha del Grupo D, que se disputará el martes 7 de abril a las 20:30 horas en el Claro Arena.

Por otro lado, en el Grupo B, el encuentro entre Coquimbo Unido y Nacional de Uruguay, programado para el miércoles 8 a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, será dirigido por el brasileño Raphael Claus.

Los árbitros de los equipos chilenos en Copa Sudamericana

En el caso del segundo torneo más importante a nivel continental, O’Higgins recibirá a Millonarios por el Grupo C con el arbitraje del peruano Roberto Pérez. Dicho compromiso se jugará el martes 7 de abril a las 20:00 horas en Rancagua.

Palestino, en tanto, debutará en el Grupo F como visitante ante Deportivo Riesta. El partido está fijado para el miércoles 8 a las 18:00 horas en Buenos Aires y el juez principal será el ecuatoriano Guillermo Guerrero.

Finalmente, Audax Italiano se medirá ante Olimpia de Paraguay en el Grupo G, en un duelo que se disputará el miércoles 8 a las 20:00 horas en el Bicentenario de La Florida y será dirigido por el uruguayo Andrés Matonte.