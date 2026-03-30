Padre de adolescente que frenó ataque en Calama revela estado de su hijo: “Tuvo dos heridas y está recuperándose”

A días del ataque con arma blanca en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama —que dejó una inspectora fallecida y varios heridos— el padre del adolescente que logró reducir al agresor entregó nuevos antecedentes sobre su estado de salud y cómo ocurrieron los hechos.

En conversación con CHV, José Gallardo relató que su hijo, de 15 años, resultó lesionado al intervenir para frenar la agresión. “Tuvo dos heridas y está recuperándose”, afirmó, precisando que el menor “anímicamente está bien”.

Sobre las lesiones, detalló que fueron cortes “de una extensión mediana”, por los cuales recibió cerca de 11 puntos, aunque aclaró que “son superficiales, entre comillas”.

Se espera que entregue su declaración

Gallardo también advirtió que otro estudiante involucrado en la contención del atacante permanece en estado delicado. “Lamentablemente, uno de los compañeros que estaban con él está delicado de salud”, señaló.

Respecto a la acción de su hijo, explicó que actuó de inmediato al percatarse del ataque, cruzando el patio del establecimiento y utilizando conocimientos de jiu-jitsu para reducir al agresor por la espalda.

Luego, otros alumnos se sumaron para inmovilizarlo y quitarle las armas. El adolescente ya fue dado de alta y se espera que entregue su declaración ante Fiscalía en los próximos días.