;

Gobierno busca acelerar proyecto para permitir revisión de mochilas y otras medidas tras ataque en Calama

Autoridades apuran iniciativas legales y reglamentarias para reforzar seguridad en colegios, incluyendo controles de acceso, detector de metales y nuevas herramientas preventivas.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

A tres días del ataque con arma blanca en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama —que dejó una inspectora fallecida y cuatro heridos— el Gobierno resolvió acelerar medidas de seguridad escolar, incluyendo un proyecto de ley que permitiría la revisión de mochilas.

El tema fue abordado en el comité de seguridad encabezado por el Presidente José Antonio Kast, quien afirmó que “se van a requerir medidas que antes eran muy resistidas”, apuntando a “mayor control al ingreso de los establecimientos”.

Aunque advirtió que “no es la solución”, recalcó que busca “cuidar a los niños dentro de un espacio seguro”.

Revisa también:

ADN

Kast agregó que algunas acciones se aplicarán vía reglamento y otras mediante leyes que serán enviadas al Congreso, llamando a aprobarlas “más allá de cualquier ideología”. “La vida de un niño no tiene derecho a ser arriesgada”, sostuvo.

“Vamos a elaborar un proyecto”

La ministra de Educación, María Paz Arzola, confirmó que el Ejecutivo prepara una iniciativa legal: “Respecto de la revisión de mochilas, requiere una ley adicional (…) vamos a elaborar un proyecto” que también incluirá herramientas para docentes y refuerzo de la autoridad escolar.

En paralelo, el Mineduc busca acelerar el reglamento de la Ley de Convivencia Escolar para habilitar detectores de metales a la brevedad.

Además, se evalúan otras medidas como reconocimiento facial e inteligencia artificial para controlar el acceso a los colegios.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad