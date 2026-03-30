Gobierno busca acelerar proyecto para permitir revisión de mochilas y otras medidas tras ataque en Calama

A tres días del ataque con arma blanca en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama —que dejó una inspectora fallecida y cuatro heridos— el Gobierno resolvió acelerar medidas de seguridad escolar, incluyendo un proyecto de ley que permitiría la revisión de mochilas.

El tema fue abordado en el comité de seguridad encabezado por el Presidente José Antonio Kast, quien afirmó que “se van a requerir medidas que antes eran muy resistidas”, apuntando a “mayor control al ingreso de los establecimientos”.

Aunque advirtió que “no es la solución”, recalcó que busca “cuidar a los niños dentro de un espacio seguro”.

Kast agregó que algunas acciones se aplicarán vía reglamento y otras mediante leyes que serán enviadas al Congreso, llamando a aprobarlas “más allá de cualquier ideología”. “La vida de un niño no tiene derecho a ser arriesgada”, sostuvo.

“Vamos a elaborar un proyecto”

La ministra de Educación, María Paz Arzola, confirmó que el Ejecutivo prepara una iniciativa legal: “Respecto de la revisión de mochilas, requiere una ley adicional (…) vamos a elaborar un proyecto” que también incluirá herramientas para docentes y refuerzo de la autoridad escolar.

En paralelo, el Mineduc busca acelerar el reglamento de la Ley de Convivencia Escolar para habilitar detectores de metales a la brevedad.

Además, se evalúan otras medidas como reconocimiento facial e inteligencia artificial para controlar el acceso a los colegios.