Fatal ataque en colegio de Calama: revelan informes de salud mental del estudiante imputado por homicidio de inspectora

Nuevos antecedentes surgieron en el caso del violento ataque ocurrido al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, en la ciudad de Calama, donde un estudiante de 18 años es sindicado como el autor de una agresión con arma blanca que terminó con la muerte de la inspectora María Victoria Reyes y dejó a otras cuatro personas heridas.

En medio del proceso judicial, la defensa del imputado presentó una serie de informes médicos que apuntan a su estado de salud mental.

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Durante la audiencia de control de detención, el equipo defensor expuso certificados emitidos por una especialista en psiquiatría, en los que se detallan diversos diagnósticos del joven.

De acuerdo a lo recogido por CHV, entre ellos figuran trastorno del espectro autista grado 1, depresión mayor, crisis de pánico y un cuadro ansioso-depresivo de carácter moderado. Estos documentos fueron incorporados como parte de los antecedentes que podrían incidir en el desarrollo de la investigación, aunque por ahora no se ha determinado su impacto en la eventual responsabilidad penal del imputado.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el viernes 27 de marzo, cuando el estudiante protagonizó una serie de ataques al interior del establecimiento educacional, primero contra funcionarios y luego contra alumnos.

La agresión terminó con el fallecimiento de la inspectora en el lugar, producto de la gravedad de sus heridas. Tras el ataque, el joven fue reducido por otros estudiantes, quienes lograron retenerlo hasta la llegada de personal policial, siendo detenido en flagrancia.

El Juzgado de Garantía de Calama resolvió ampliar su detención por 72 horas, a la espera de diligencias clave, entre ellas peritajes técnicos y la revisión de estos antecedentes médicos. Hasta ahora, no se han formalizado cargos ni se han discutido medidas cautelares, ya que la causa se encuentra en una etapa inicial.

La formalización quedó programada para el martes 31 de marzo, instancia en la que se espera que la Fiscalía entregue mayores detalles sobre los hechos y la eventual imputabilidad del acusado.