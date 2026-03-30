Ministra Steinert confirma que Seguridad no sufrirá recorte del 3% y mantendrá íntegro su presupuesto
La cartera quedará al margen del ajuste fiscal y proyecta reforzar equipamiento y tecnología policial, tras reunión con Dipres que definió prioridades institucionales.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, confirmó que su cartera no aplicará el recorte presupuestario del 3% instruido por el Ministerio de Hacienda, en el marco del ajuste fiscal previsto para 2026.
La definición se adoptó tras una reunión de cerca de una hora con la Dirección de Presupuestos (Dipres) y, según recalcó, responde a un mandato directo del Presidente.
“La seguridad no se va a rebajar. El Presidente ha decidido no reducir el presupuesto y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos”, sostuvo la secretaria de Estado, enfatizando que el objetivo es “responder a las necesidades urgentes de nuestras policías” y “dar respuestas concretas a la ciudadanía”.
En esa línea, Steinert precisó que el porcentaje originalmente considerado “queda con nosotros. No se va a rebajar”, subrayando que se trata de una excepción dentro del ajuste general.
“No se va a hacer esta rebaja”
Asimismo, detalló que junto a Dipres se evaluará el destino de esos fondos, priorizando “más herramientas de protección, antibalas y medios tecnológicos” para fortalecer la capacidad operativa policial.
Consultada sobre si debió excluirse antes a Seguridad del recorte, la ministra descartó un error y explicó que “esto siempre fue una propuesta” que se analizó junto a otras carteras.
“Finalmente se llegó a la convicción que en Seguridad, dada la importancia que tiene la crisis que estamos viviendo, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio”, afirmó, reiterando que “esto es mandatado por el Presidente”.
