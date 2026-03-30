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“Él pretendía era una masacre”: la escalofriante teoría detrás del asesinato de inspectora en Calama

La madre de un estudiante herido aseguró que el atacante habría anticipado su acción antes del recreo, lo que —según planteó— evitó un escenario con más víctimas al interior del establecimiento.

Cristóbal Álvarez

Ataque colegio Calama

Ataque colegio Calama

Karla Velásquez, madre de uno de los estudiantes heridos en el ataque ocurrido el pasado 27 de marzo en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, entregó su testimonio tras el hecho que terminó con una inspectora fallecida y varios lesionados.

En conversación con el matinal Contigo en La Mañana, la mujer detalló que su hijo, de 15 años, recibió dos puñaladas, aunque ya fue dado de alta y se encuentra fuera de riesgo. “Él demuestra estar bien. Gracias a Dios lo suyo fue más superficial, pero no quita el susto ni el medio de lo que se vivió el día 27”, afirmó, agregando que desde entonces su vida cambió: “Es como comenzar de nuevo”.

En esa línea, Velásquez cuestionó la respuesta del establecimiento educacional durante la emergencia, acusando falta de información hacia los apoderados. Según relató, en un primer momento se les indicó que no había estudiantes heridos, pese a que su hijo era uno de los tres alumnos apuñalados por el agresor.

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A mí el colegio no me ha llamado. Tengo entendido que a ninguno de los apoderados del Segundo C. Me enteré por una apoderada que estaba pasando algo en el colegio, que mi hijo estaba implicado y había que ir”, señaló.

La mujer explicó que, al intentar obtener información, desde el recinto solo le indicaron que había alumnos en estado de shock. “Sólo dijeron que habían niños en shock, pero dos funcionarios heridos. Les pregunté, les dije que necesitaba saber de mi hijo, porque me dijeron que estaba implicado en el hecho”, sostuvo.

Sin embargo, al ingresar al establecimiento, la situación era distinta a la informada. “Esto es lo raro, cuando me dijeron que no habían niños heridos, mi hijo estaba arriba de la ambulancia en el patio del colegio. Entonces cuando pregunté por primera vez, mi hijo ya estaba en la ambulancia herido”, relató.

En la entrevista, la apoderada también planteó una hipótesis sobre la planificación del ataque, sugiriendo que el agresor habría tenido la intención de actuar durante el recreo para causar un mayor número de víctimas.

“Le arruinaron los planes. El recreo es a las 10:45 y esto ocurrió entre las 10:30 y 10:40, entonces a él se le adelantaron los planes. Todos sabemos y entendemos que lo que él quería era atacar en el recreo”, indicó.

Asimismo, añadió que el estudiante habría permanecido oculto antes de concretar el ataque, lo que, a su juicio, refuerza esa teoría. “Esconderse media hora en el baño... lo que nos da a entender que lo que él pretendía era el recreo, cuando están los niños. (Pudo haber sido) una masacre real, es lo que él quería, una masacre”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que el agresor no habría previsto ciertas condiciones del entorno al momento de ejecutar el ataque. “Él no contaba con que había un curso afuera, que no iba a pasar desapercibido o que lo iban a ir a buscar”, concluyó.

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