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El llamado a la unidad del Presidente Kast tras encabezar la final del Champion de Chile: “Que Chile vuelva a crecer”

El Mandatario rindió homenaje a Carabinero, y al final de su intervención, su esposa María Pía Adriasola, interpretó “Chile Lindo” de Los Huasos Quincheros.

Juan Castillo

Diana Copa

El llamado a la unidad del Presidente Kast tras encabezar la final del Champion de Chile: “Que Chile vuelva a crecer”

El llamado a la unidad del Presidente Kast tras encabezar la final del Champion de Chile: “Que Chile vuelva a crecer”

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El Presidente José Antonio Kast encabezó este domingo la final del 77° Campeonato Nacional de Rodeo, conocido como el Champion de Chile, realizado en la Medialuna Monumental de Rancagua.

En la instancia, el Mandatario combinó un discurso cargado de identidad nacional con mensajes de seguridad y economía, frente a miles de asistentes.

Acompañado por autoridades de Gobierno, entre ellas los ministros Jaime Campos, Natalia Ducó, Daniel Mas y Francisco Undurraga, el jefe de Estado destacó el valor de las tradiciones chilenas y el rol de distintos actores en el evento.

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“No saben el orgullo que es estar hoy día aquí en esta medialuna (…) reconociendo el trabajo que hay detrás de todos los jinetes, de nuestros Carabineros, de nuestros cuequeros”, señaló.

Homenaje, llamado a la unidad y foco en la economía

Durante su intervención, el Presidente realizó un reconocimiento especial a Carabineros “El primer aplauso lo quiero pedir para Carabineros de Chile”, afirmó

Asimismo, recordó al funcionario fallecido en Puerto Varas, Javier Figueroa Manquimilla. “Para ellos, para Javier, su familia, el primer homenaje en este día donde la patria se encuentra en cada uno de ustedes”, expresó.

El Mandatario también aprovechó la instancia para reforzar su mensaje político y hacer un llamado a la uindad. “Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer. Que Chile vuelva a ser confiable. Que en Chile vuelva a haber inversión”, sostuvo.

En esa línea, destacó el valor de las tradiciones como espacio de encuentro. “Aquí se vive la chilenidad (…) hay familia. Y la familia refleja el encuentro. Y ese encuentro es el que hoy día necesitamos los chilenos”, agregó.

La jornada cerró con un momento simbólico, cuando su esposa, María Pía Adriasola, interpretó “Chile Lindo”, clásico del grupo nacional Los Huasos Quincheros.

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