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Renuncia abogado principal de Cathy Barriga en etapa clave de su proceso por fraude al fisco

La salida ocurre a meses de audiencia decisiva, lo que podría impactar tiempos y preparación de la defensa.

Martín Neut

Cathy Barriga - Cristóbal Bonacic

Cathy Barriga - Cristóbal Bonacic

La defensa de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, sufrió un inesperado cambio luego de que el 9° Juzgado de Garantía de Santiago acogiera la renuncia del abogado Cristóbal Bonacic, quien lideraba su estrategia jurídica en la causa por fraude al Fisco y malversación de caudales públicos.

El tribunal dejó constancia de que la imputada mantiene otros defensores privados con poder vigente, por lo que no fue necesario recurrir a la Defensoría Penal Pública, todo según La Tercera.

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Sin embargo, la salida del abogado principal ocurre en un momento clave: a cuatro meses de la audiencia de preparación de juicio oral, fijada para el 4 de agosto, etapa en la que se definirán las pruebas y los términos del eventual juicio.

Barriga arriesga más de 20 años de cárcel

El movimiento se produce en una causa de alta complejidad y extenso volumen de antecedentes —más de 120 mil páginas y decenas de terabytes— que ya había motivado una postergación previa.

En ese contexto, el recambio en la defensa podría incidir en los tiempos del proceso, considerando que un nuevo equipo requeriría estudiar en detalle una investigación que se ha extendido por cerca de seis años.

Barriga arriesga penas que superan los 20 años de cárcel, en un caso donde también figura como querellante el alcalde de Maipú,Tomás Vodanovic.

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