Escándalo en el fútbol argentino: Claudio “Chiqui” Tapia y la AFA fueron embargados por presunta evasión de impuestos
El polémico presidente de la Asociación del Fútbol Argentino suma nuevos antecedentes a la causa que lo mantiene con arraigo nacional.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), junto a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero de la institución, Pablo Toviggino, vuelve a estar en el centro de la polémica en Argentina por problemas legales y económicos.
Este lunes, según detallan en La Nación, ambos dirigentes fueron embargados por un monto cercano a los 250 mil dólares, en el marco de una investigación por presuntas apropiaciones de aportes previsionales y otras irregularidades tributarias, en una causa que superaría los 13 millones de dólares.
La decisión de embargar a los dirigentes, así como también a las instalaciones de la AFA, fue ordenada por el juez federal en lo penal económico Diego Amarante, quien ya había indagado a los involucrados entre el 11 y 12 de marzo pasados.
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En su resolución, Amarante indicó que tanto Claudio Tapia como otros funcionarios de la Asociación del Fútbol Argentino habrían liderado una maniobra sistemática de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.
Este caso, que se inició en diciembre de 2025 tras una denuncia de la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), mantiene al presidente del fútbol argentino con arraigo nacional, medida que fue ratificada tras estos nuevos antecedentes.
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