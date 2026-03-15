Se cancela la Finalissima entre España y Argentina: el duro comunicado de la UEFA contra la AFA

A través de un comunicado oficial, la UEFA anunció este domingo la cancelación de la Finalissima 2026, el duelo entre los campeones de la Eurocopa y la Copa América que debía enfrentar a España y Argentina el próximo 27 de marzo en Lusail, Qatar.

Luego de varios días de conversaciones entre las autoridades europeas y sudamericanas, además de las federaciones involucradas, no fue posible alcanzar un acuerdo para definir una nueva sede debido al conflicto bélico en Medio Oriente, por lo que finalmente se decidió suspender el partido.

“Tras largas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras en Qatar, hoy se anuncia que, debido a la actual situación política en la región, la finalísima entre España, campeona de la UEFA EURO 2024, y Argentina, campeona de la CONMEBOL Copa América 2024, no podrá disputarse como estaba previsto en Qatar el 27 de marzo”, afirmó el organismo europeo.

“Para la UEFA y los organizadores supone una gran decepción que las circunstancias y el momento elegido hayan impedido a los equipos competir por este prestigioso premio en Qatar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia", agrega el comunicado.

UEFA emplaza a la AFA

En esa línea, la UEFA apuntó contra la AFA por rechazar jugar el partido en el Estadio Santiago Bernabéu: “Con la firme determinación de salvar el importante partido, y a pesar de las comprensibles dificultades de reubicar un encuentro de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas resultaron inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino".

“La primera opción era disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con una distribución equitativa de aficionados en las gradas. Esto habría proporcionado un escenario de primer nivel, digno de un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó", añadieron.

En esa línea, el ente europeo sostuvo que “la segunda opción consistía en disputar la Finalísima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional previa a la UEFA EURO y la Copa América 2028, ofreciendo nuevamente una división equitativa de las ventas de entradas para el partido en Madrid (50:50). Esta opción también fue rechazada".

“En última instancia, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido podría disputarse el 27 de marzo, tal como estaba previsto y anunciado el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada", complementaron.

Finalmente, expusieron que “Argentina propuso jugar el partido después del Mundial, pero, dado que España no tenía fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y en contra del plan original acordado de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina manifestó su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, fecha que resultó inviable".

“En consecuencia, y para pesar de la UEFA, esta edición de la Finalísima ha sido cancelada”, sentencia el escrito.