AFA anuncia la suspensión del fútbol argentino tras acusaciones de evasión de impuestos del Gobierno

Una nueva polémica envuelve al fútbol argentino en las últimas horas y, esta vez, con consecuencias directas en el desarrollo de la actividad.

Este lunes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras una reunión del Comité Ejecutivo y con votación de todos los presentes, decidió suspender todas las competencias asociadas a la entidad entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo.

Esto se debe a la acusación por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en contra de la AFA, a la que acusan de evadir impuestos y retener aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, por un monto cercano a los 14 millones de dólares.

Según información de TyC Sports, el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina, el gerente general Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco, expresidente de Racing Club y anterior secretario, fueron citados a declarar por la Cámara Nacional en lo Penal Económico en los primeros días de marzo.

La respuesta de la AFA ante la demanda

Según el propio presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, estas denuncias forman parte de un “perseguimiento” por parte del gobierno de Javier Milei y que desde la Casa Rosada buscan imponer el sistema de Sociedades Anónimas Deportivas para los clubes.

Por lo mismo, en un comunicado oficial expresaron que decidieron suspender la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol como modo de protesta contra las denuncias recibidas.

“La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad”, escribieron.

“En virtud de la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de la LPF, que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo, y del resto de las categorías de nuestro fútbol, en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino”, cerraron desde la AFA.