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Brasil oficializa su nómina para el Mundial 2026: Ancelotti toma una decisión final con Neymar

La “Verdeamarela” formará parte del Grupo C de la Copa del Mundo junto a Marruecos, Haití y Escocia.

Bastián Lizama

Getty Images

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La selección de Brasil presentó de manera oficial su lista de 26 convocados para disputar el Mundial 2026, torneo donde buscará volver a ser protagonista y cortar una sequía de 24 años sin conquistar la Copa del Mundo.

La entrega de la nómina generó gran expectación, no solo por los elegidos por Carlo Ancelotti, sino también por la incertidumbre en torno a la presencia de Neymar en el listado final del “Scratch”.

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El extécnico del Real Madrid, finalmente, tomó la decisión de incluir al astro brasileño en la nómina de la “Verdeamarela”, pese a las dudas por sus constantes lesiones y su actual momento en el Santos.

En la convocatoria también aparecen otros nombres destacados como Vinicius Junior, Raphinha, Casemiro, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Ederson y Alisson, mientras que entre las ausencias resalta el histórico Thiago Silva, los lesionados Rodrygo y Éder Militão, y Antony.

Cabe recordar que Brasil integrará el Grupo C del Mundial 2026 junto a Marruecos, Haití y Escocia. Su debut será el sábado 13 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey, luego enfrentará a Haití el viernes 19 y cerrará la fase grupal el miércoles 24 contra Escocia.

La nómina de Brasil para el Mundial 2026

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) y Weverton (Gremio).

Defensas: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Leo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Alex Sandro (Flamengo) y Douglas Santos (Zenit).

Mediocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) y Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Vinícius Júnior (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal) y Endrick (Olympique de Lyon).

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