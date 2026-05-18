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Caso Bielorrusia: el revés judicial que mantiene a Eduardo Lagos en Capitán Yáber y las fechas clave que vienen

La jueza de garantía negó la petición de inocencia de la defensa, mientras se alista una semana decisiva para los demás imputados de la red.

Mario Vergara

Agencia UNO | Eduardo Lagos

Agencia UNO | Eduardo Lagos / VICTOR HUENANTE

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó este lunes rechazar la solicitud de sobreseimiento definitivo y la devolución de especies incautadas presentada por la defensa del abogado Eduardo Lagos. El profesional es investigado por el Ministerio Público en el marco de la denominada “trama bielorrusa”, proceso por el cual se mantiene bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El defensor de Lagos, Marcelo Abujiar, argumentó ante el tribunal que ya se habría establecido la inexistencia de delitos en la participación de su representado, solicitando que se declarara su inocencia. Sin embargo, tras escuchar los alegatos de la fiscalía, el tribunal desestimó los puntos de la defensa, manteniendo el curso de la investigación sin alteraciones en la calidad del imputado.

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Semana clave: Revisión de prisión preventiva

Pese al fallo adverso respecto al sobreseimiento, la atención se traslada ahora a la audiencia programada para las 9:30 horas de este martes 19 de mayo. En dicha instancia, se revisará la prisión preventiva que Lagos cumple actualmente en el anexo Capitán Yáber.

El fiscal Marcelo Muñoz adelantó que el Ministerio Público fundamentará su postura para mantener la cautelar basándose en los antecedentes del caso. Por su parte, Abujiar manifestó optimismo respecto a la posibilidad de revertir la medida, asegurando que poseen “antecedentes suficientes” para convencer al tribunal de que el abogado pueda esperar el juicio bajo una medida menos gravosa.

Calendario judicial de la trama bielorrusa

El tribunal también definió el cronograma para los demás implicados en la red, postergando la revisión de las situaciones procesales de otras figuras clave:

FechaImputado / Trámite
Martes 19 de mayoRevisión de cautelares de Eduardo Lagos.
Jueves 4 de junioEvaluación de medidas cautelares de la exministra Ángela Vivanco.
Jueves 11 de junioRevisión de cautelares de Mario Vargas y Gonzalo Migueles.

Cabe destacar que la audiencia prevista para este lunes, que debía revisar originalmente la situación de Migueles y Vargas, fue suspendida, trasladando el debate sobre su libertad para mediados de junio. La resolución de este martes sobre Lagos marcará el inicio de un mes decisivo para el avance de las indagatorias en la causa.

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