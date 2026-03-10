;

Galvarino Apablaza podría llegar a Chile este jueves tras años prófugo por la muerte de Jaime Guzmán

El exfrentista será trasladado a cárcel de alta seguridad apenas se complete la firma de extradición en Argentina.

Pablo Castillo

El exfrentista Galvarino Apablaza, buscado por el asesinato del senador UDI y colaborador de la dictadura de Augusto Pinochet, Jaime Guzmán, en 1991, podría llegar a Chile en los próximos días, según confirmó el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

La autoridad señaló que la extradición es “inminente” y que todo depende de la formalización por parte del Ejecutivo argentino. Una vez arribe al país, será trasladado a la cárcel de alta seguridad, donde quedará bajo la custodia de la ministra de la Corte de Apelaciones, Paola Plaza, quien tendrá un plazo de cinco días para definir su situación procesal.

El traslado, añadió Cordero, ya está coordinado por la Policía de Investigaciones, que se encuentra lista para actuar conforme a las resoluciones judiciales de extradición.

Sobre el paradero actual de Apablaza, Cordero comentó: “Nosotros hemos sido comunicados de las medidas de seguridad que hay en Argentina, pero no las puedo divulgar” y reafirmó que el exfrentista no se encuentra detenido en territorio trasandino.

En cuanto a la coordinación con Argentina, el ministro explicó que ha mantenido contacto con la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, y que existen canales permanentes con la embajada y agregados policiales.

“Garantías al Estado de Chile”

El Ministro Cordero aseguró que no hay riesgo de fuga, pues “Argentina ha tomado las medidas y ha dado garantías al Estado de Chile”.

Además, precisó que, aunque inicialmente se esperaba la extradición entre ayer y hoy, el acuerdo final con el tribunal federal y la Cancillería argentina estableció que será el jueves a las 9:30 horas, asegurando que los mecanismos para el traslado están plenamente listos.

