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Hombre asumirá dirección subrogante: Piden renuncia de directora del SernamEG en medio de tratamiento por cáncer

Priscilla Carrasco cuestionó la decisión y recalcó que mantenía sus labores activas. El Gobierno designó un reemplazo interino.

Martín Neut

Priscilla Carrasco

Priscilla Carrasco / VICTOR HUENANTE

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, solicitó la renuncia no voluntaria de la directora del SernamEG, Priscilla Carrasco, quien se encontraba en funciones desde 2022 tras ser seleccionada por Alta Dirección Pública y actualmente enfrenta un tratamiento por cáncer de mama.

La ahora exautoridad cuestionó la decisión y expresó su sorpresa. “Me parece sorprendente, toda vez que la ministra ha dicho públicamente que uno de sus pilares de trabajo tiene que ver con el cáncer en las mujeres y yo estoy con un diagnóstico de cáncer de mama desde el año pasado”, afirmó.

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Además, recalcó: “No he pedido licencia. He trabajado diariamente muy comprometida en mi función con el Estado”.

Carrasco fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo a mediados del año pasado. Actualmente se encuentra en tratamiento con quimioterapia oral e inmunoterapia cada 21 días.

Comunicado del ministerio y reacciones

Desde el ministerio confirmaron la salida mediante un breve comunicado: “Priscilla Carrasco Pizarro ha cesado en sus funciones (…)”, junto con “manifestar nuestro agradecimiento por el compromiso demostrado durante su gestión”.

También informaron que la dirección será asumida de forma subrogante por el sociólogo Felipe Díaz Rain.

La medida generó críticas desde el ámbito político. La exministra Antonia Orellana apuntó a una inconsistencia en la decisión.

“Hay una contradicción evidente al decir que tu prioridad es la violencia de género y dejar sin dirección al Servicio Nacional de la Mujer en plena Ley Integral”, advirtiendo que podrían ser “meses sin directora titular”, lo que impactaría en la gestión del organismo.

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