Qué significa la emergencia internacional por ébola, cómo protegerse y cuáles son sus síntomas

Equipo médico se protege para enfrentar un brote de ébola / PATRICK MEINHARDT

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote de ébola que afecta a República Democrática del Congo y Uganda.

La medida fue adoptada luego de confirmarse 88 muertes y más de 300 casos sospechosos asociados a la cepa Bundibugyo, una variante del virus para la que actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento.

¿Qué significa la alerta internacional?

La declaración corresponde al nivel más alto de alerta que puede emitir la OMS. Su objetivo es movilizar recursos, coordinar la respuesta entre países y reforzar la vigilancia epidemiológica para evitar que el brote se expanda.

Pese a la preocupación, el organismo indicó que el riesgo global sigue siendo bajo y no recomendó el cierre de fronteras.

¿Cómo se transmite el ébola y cuáles son sus síntomas?

El ébola se contagia por contacto directo con fluidos corporales de una persona enferma, como sangre, vómito, saliva, sudor, orina, heces o semen.

También puede transmitirse al tocar ropa, sábanas u objetos contaminados. No existe evidencia de contagio por el aire.

Los síntomas pueden aparecer entre 2 y 21 días después de la exposición al virus e incluyen:

Fiebre alta

Dolor muscular

Debilidad intensa

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Vómitos y diarrea

En casos graves, la enfermedad puede provocar hemorragias internas y externas, así como falla de múltiples órganos.

Finalmente, la principal forma de prevención es evitar el contacto con fluidos corporales de personas infectadas y seguir las medidas sanitarias indicadas por las autoridades de salud.