;

Qué significa la emergencia internacional por ébola, cómo protegerse y cuáles son sus síntomas

La alerta mundial busca contener la propagación del virus, cuya variante actual no tiene vacunas ni terapias disponibles.

Javiera Rivera

Equipo médico se protege para enfrentar un brote de ébola

Equipo médico se protege para enfrentar un brote de ébola / PATRICK MEINHARDT

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional por el brote de ébola que afecta a República Democrática del Congo y Uganda.

La medida fue adoptada luego de confirmarse 88 muertes y más de 300 casos sospechosos asociados a la cepa Bundibugyo, una variante del virus para la que actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento.

¿Qué significa la alerta internacional?

La declaración corresponde al nivel más alto de alerta que puede emitir la OMS. Su objetivo es movilizar recursos, coordinar la respuesta entre países y reforzar la vigilancia epidemiológica para evitar que el brote se expanda.

Pese a la preocupación, el organismo indicó que el riesgo global sigue siendo bajo y no recomendó el cierre de fronteras.

Revisa también

ADN

¿Cómo se transmite el ébola y cuáles son sus síntomas?

El ébola se contagia por contacto directo con fluidos corporales de una persona enferma, como sangre, vómito, saliva, sudor, orina, heces o semen.

También puede transmitirse al tocar ropa, sábanas u objetos contaminados. No existe evidencia de contagio por el aire.

Los síntomas pueden aparecer entre 2 y 21 días después de la exposición al virus e incluyen:

  • Fiebre alta
  • Dolor muscular
  • Debilidad intensa
  • Dolor de cabeza
  • Dolor de garganta
  • Vómitos y diarrea

En casos graves, la enfermedad puede provocar hemorragias internas y externas, así como falla de múltiples órganos.

Finalmente, la principal forma de prevención es evitar el contacto con fluidos corporales de personas infectadas y seguir las medidas sanitarias indicadas por las autoridades de salud.

ADN

Equipos de la OMS enfrentan el brote del ébola / PATRICK MEINHARDT

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad