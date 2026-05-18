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Árbitro denuncia agresión por parte de hinchas en medio del partido entre Huachipato y Unión La Calera

Rodrigo Carvajal consignó que recibió un impacto en el ojo tras el lanzamiento de objetos hacia él por parte de la barra acerera.

Carlos Madariaga

Árbitro denuncia agresión por parte de hinchas en medio del partido entre Huachipato y Unión La Calera

Árbitro denuncia agresión por parte de hinchas en medio del partido entre Huachipato y Unión La Calera / Daniel Pino/UnoNoticias

El partido entre Huachipato y Unión La Calera estuvo marcado por el triunfo acerero que los dejó sublíderes del fútbol chileno, pero también por otros incidentes.

Por una parte, el delantero del elenco de Talcahuano, Cris Martínez, acusó insultos hacia su familia y su origen por parte del defensor Christopher Díaz.

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A eso se suma también otro episodio, quizá aún más grave, denunciado por parte del juez del partido, Rodrigo Carvajal.

En su informe, el réferi consigó que tras el primer tiempo, mientras se dirigía a camarines, “desde el sector de la barra local de Huachipato, comenzaron a lanzar objetos, impactándome uno de ellos directamente en el ojo”.

“Debido al dolor que me provocó el golpe, permanecí algunos minutos en el lugar antes de dirigirme al camarín. Posteriormente, al revisarme, presentaba únicamente irritación en el ojo”, aclaró Carvajal en torno a una agresión que podría complicar la localía de Huachipato en los próximos partidos de la Liga de Primera.

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