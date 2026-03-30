“Amiga, me dispararon”: el relato de mujer que fue baleada en medio de disturbios por el Día del Joven Combatiente

29 DE MARZO DE 2025 / SANTIAGO Conmemoración del Día del Joven Combatiente en Lo Hermida? Vista desde Tobalaba con Grecia FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin

Una mujer de 28 años resultó gravemente herida tras recibir un disparo la noche del domingo en San Bernardo, en medio de los disturbios por el Día del Joven Combatiente en la región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 22:45 horas en Avenida Padre Hurtado, cuando la víctima caminaba junto a dos amigos tras salir de un concierto en el Movistar Arena. En ese contexto, marcado por barricadas y enfrentamientos entre manifestantes y personal de Control de Orden Público (COP), comenzaron a escucharse disparos en el sector.

Fue en ese momento cuando la joven advirtió lo ocurrido. “Ay, amiga, me dispararon”, dijo a una de sus acompañantes, tras recibir un impacto en el abdomen. Vecinos del lugar la auxiliaron y la trasladaron de urgencia hasta el Hospital El Pino.

La mujer fue sometida a una cirugía y, si bien se encuentra fuera de riesgo vital, permanece en estado grave.

Se periciarán cámaras

Según los antecedentes preliminares, los disparos habrían sido efectuados por desconocidos en contra de Carabineros, sin que —hasta ahora— se atribuya participación policial en el uso de armas de fuego en ese momento.

Desde la Fiscalía Occidente, el fiscal jefe de Flagrancia, Patricio Rosas, indicó que “estos hechos se han encargado preliminarmente al OS-9 de Carabineros” junto a Labocar, para realizar pericias en el sitio del suceso y “determinar cuál es su fuente de origen”, en relación con el proyectil y el análisis de las cámaras del sector.

La jornada dejó múltiples hechos de violencia en la capital, con más de 190 detenidos, siendo este el caso de mayor gravedad.