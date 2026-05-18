VIDEO. Arsenal ya acaricia la Premier: triunfo ante el Burnley y deja al Manchester City contra las cuerdas
Los “Gunners” llegarán a la última jornada con la posibilidad de romper una sequía de 22 años sin conquistar el campeonato inglés.
Paso a paso, el Arsenal está cada vez más cerca de volver a conquistar la Premier League tras 22 años y este lunes quedó prácticamente a un paso del título.
Por la fecha 37 del torneo, los “Gunners” derrotaron por la cuenta mínima al ya descendido Burnley y, a falta de una jornada para el final, estiraron a cinco puntos su ventaja sobre el Manchester City.
El único gol del encuentro fue obra de Kai Havertz (36’), aprovechando una de las principales armas del equipo de Mikel Arteta: el balón detenido. El delantero alemán se elevó en el área y conectó de cabeza un preciso centro de Bukayo Saka desde el córner.
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Con esta victoria, Arsenal llegará a la última fecha dependiendo de sí mismo y le bastará un triunfo frente al Crystal Palace, el próximo domingo 24 de mayo, para consagrarse campeón de Inglaterra.
Por su parte, Manchester City está obligado a derrotar este martes al Bournemouth para seguir con opciones matemáticas. Luego, deberá esperar una derrota del Arsenal en la jornada final y vencer al Aston Villa para intentar quedarse con el campeonato.
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