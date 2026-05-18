;

VIDEO. Arsenal ya acaricia la Premier: triunfo ante el Burnley y deja al Manchester City contra las cuerdas

Los “Gunners” llegarán a la última jornada con la posibilidad de romper una sequía de 22 años sin conquistar el campeonato inglés.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / John Walton - PA Images

Paso a paso, el Arsenal está cada vez más cerca de volver a conquistar la Premier League tras 22 años y este lunes quedó prácticamente a un paso del título.

Por la fecha 37 del torneo, los “Gunners” derrotaron por la cuenta mínima al ya descendido Burnley y, a falta de una jornada para el final, estiraron a cinco puntos su ventaja sobre el Manchester City.

El único gol del encuentro fue obra de Kai Havertz (36’), aprovechando una de las principales armas del equipo de Mikel Arteta: el balón detenido. El delantero alemán se elevó en el área y conectó de cabeza un preciso centro de Bukayo Saka desde el córner.

Revisa también:

ADN

Con esta victoria, Arsenal llegará a la última fecha dependiendo de sí mismo y le bastará un triunfo frente al Crystal Palace, el próximo domingo 24 de mayo, para consagrarse campeón de Inglaterra.

Por su parte, Manchester City está obligado a derrotar este martes al Bournemouth para seguir con opciones matemáticas. Luego, deberá esperar una derrota del Arsenal en la jornada final y vencer al Aston Villa para intentar quedarse con el campeonato.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad