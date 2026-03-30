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Autoridades niegan hinchas de la U en La Florida a un día del duelo ante Audax: fanáticos azules ya habían comprado entradas

Este martes, los azules deberán visitar al conjunto “itálico” y, en un principio, lo harían con sus hinchas en el Estadio Bicentenario, pero la Delegación Presidencial cambió la decisión a última hora.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO / SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Este martes 31 de marzo, Universidad de Chile deberá visitar a Audax Italiano en un partido clave por la Copa de la Liga, donde hasta hace unos minutos iba a contar con el apoyo de su hinchada.

Esto se debe a que, hace algunos días, había comenzado la venta de entradas para el sector visitante del duelo que se jugará en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde muchos hinchas azules ya habían adquirido sus boletos, pero finalmente no podrán asistir al recinto.

A menos de 24 horas del encuentro, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, informó que el partido se jugará solo con público local, dejando sin efecto las entradas ya compradas por los aficionados de la U.

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A su vez, el político confirmó que el duelo entre la Universidad Católica y Boca Juniors por Copa Libertadores del próximo martes 7 de abril, también será solo con hinchas chilenos en el Claro Arena.

“Escuchando la opinión y acogiendo los requerimientos de los distintos alcaldes, pero también considerando información adicional importante para garantizar la armonía en el desarrollo de estos eventos deportivos y asegurar las condiciones de seguridad de los vecindarios donde se realizan estos encuentros, he adoptado la decisión de que ambos partidos se desarrollen sin público visitante”, aseguró Codina.

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