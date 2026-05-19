Carlo Ancelotti, DT de Brasil, anunció este lunes su nómina para disputar el Mundial 2026 y confirmó la noticia que todos los fanáticos del fútbol estaban esperando: la convocatoria de Neymar.

En los últimos meses, la presencia de “Ney” en la cita planetaria estaba en duda debido a sus problemas físicos y su larga ausencia en la selección brasileña. El delantero no juega un partido con Brasil desde octubre de 2023.

Sin embargo, el actual atacante del Santos logró convencer al entrenador de la Verdeamarela y disputará su cuarta Copa del Mundo con 34 años.

La emotiva reacción de Neymar tras ser convocado por Ancelotti

Este martes, Neymar publicó un emotivo video en redes sociales donde muestra su reacción al enterarse de que jugará el Mundial 2026. En el registro, se puede apreciar el momento en que el astro brasileño rompe en llanto tras ser convocado por Ancelotti.

"Mi perspectiva sobre uno de los días más emocionantes y felices de mi vida”, escribió el exfutbolista del PSG y Barcelona en la publicación.

Revisa el video