Un incendio estructural moviliza a voluntarios de distintas compañías de Bomberos hasta la comuna de Paine, en la Región Metropolitana, luego de que se reportara fuego en una bodega ubicada a un costado de la Planta Fátima de la empresa Multifruta GESEX.

La emergencia generó una restricción de tránsito en la caletera oriente de Ruta 5 Sur al norte, en el sector de Ocho Oriente, debido al amplio despliegue de carros y personal de emergencia.

Las autoridades llamaron a los conductores a optar por vías alternativas y evitar el perímetro.

Bomberos trabaja con segunda alarma de incendio

De acuerdo con la información preliminar, Bomberos de Paine trabaja bajo segunda alarma de incendio, debido a que el fuego afecta dependencias de una empresa y presenta peligro de propagación hacia otros sectores del recinto.

La emergencia se concentra en el entorno de 8 Poniente con Caletera 5 Sur, donde se ubica la empresa afectada. Hasta el lugar han llegado equipos especializados para evitar que las llamas avancen hacia otras instalaciones cercanas.

Además del trabajo de Bomberos de Paine, se solicitó apoyo de compañías de otras comunas de la Región Metropolitana. Entre ellas, acudieron voluntarios de Ñuñoa, La Granja, Puente Alto, Melipilla y San Bernardo, debido a la magnitud del procedimiento.