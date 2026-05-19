Banco Central advierte principal riesgo para Chile: proyectan abrupto deterioro del financiamiento global

El Banco Central de Chile publicó este martes el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del primer semestre de 2026, documento en el que identificó los principales riesgos, vulnerabilidades y fortalezas del sistema financiero local.

Según el organismo, el mayor foco de preocupación para Chile proviene del escenario externo.}

El informe advierte que “el principal riesgo para la estabilidad financiera local proviene de un estrechamiento abrupto de las condiciones de financiamiento”, que podría estar asociado a una intensificación del conflicto en Medio Oriente o a sus efectos sobre la inflación y el crecimiento mundial.

Riesgos externos, tasas y tipo de cambio bajo observación

El Banco Central explicó que las condiciones financieras internacionales se deterioraron durante marzo, aunque luego volvieron a niveles más coherentes con una visión menos negativa de la economía global. Sin embargo, el documento advierte que las vulnerabilidades siguen elevadas por el alto endeudamiento fiscal, las valorizaciones de activos riesgosos y la mayor interconexión entre bancos y otros agentes financieros.

A nivel local, el informe plantea que la materialización de estos escenarios podría generar salidas de capitales, aumentos en las tasas de interés o movimientos del tipo de cambio. Además, un agravamiento de la crisis en Medio Oriente podría afectar la actividad económica y el empleo en Chile, con impacto en la capacidad de pago de los usuarios de crédito.

Pese a ese diagnóstico, el Banco Central destacó que la situación financiera de hogares y empresas no muestra cambios significativos. También señaló que los ejercicios de tensión sugieren impactos acotados ante un shock severo.

En el caso de la banca, el informe sostuvo que sus niveles de rentabilidad, capital y liquidez permitirían mantener solvencia incluso bajo condiciones adversas. El documento agrega que las pruebas de tensión muestran que los bancos conservarían capital por sobre los requerimientos regulatorios.

En paralelo, el Consejo del Banco Central decidió continuar la convergencia del Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) hacia su nivel neutral, fijándolo en 1% de los activos ponderados por riesgo, desde el actual 0,5%, en un plazo de 24 meses.

El informe concluye que Chile cuenta con “solidez macroeconómica” y estándares robustos de regulación y supervisión financiera para enfrentar eventuales shocks severos.