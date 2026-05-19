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Tras más de 40 años: icónico monumento de Chile “volvió a la vida” esta semana

El histórico Faro Kilómetro 0, también conocido como Faro Verde del Mapocho, llevaba décadas sin funcionar.

Javier Méndez

Tras más de 40 años: icónico monumento de Chile “volvió a la vida” esta semana

Tras más de 40 años: icónico monumento de Chile “volvió a la vida” esta semana / Armada de Chile

Un histórico monumento capitalino volvió a encenderse esta semana después de más de cuatro décadas apagado.

Se trata del Faro Kilómetro 0, también conocido como Faro Verde del Mapocho, ubicado en la Plaza Arturo Prat, en el sector de la ribera sur del río Mapocho.

El faro, un fanal giratorio modelo APRB-252, fue inaugurado en 1962. Según la Armada de Chile, en su momento fue utilizado como guía luminosa para navegantes del extremo oriental del Estrecho de Magallanes.

Hoy el mismo vuelve a proyectar su luz como punto de referencia urbano entre Avenida Cardenal José María Caro e Ismael Valdés Vergara.

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Para concretar su retorno, siete especialistas de la Armada realizaron trabajos de mantención bajo la coordinación del Servicio de Señalización Marítima. Así los nuevos bríos del espacio se suman a las actividades del Mes del Mar 2026.

La señal luminosa fue reinaugurada en una ceremonia encabezada por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y el comandante en jefe de la Primera Zona Naval, contraalmirante Raúl Silva.

“Me interesaba reponer la señal porque obliga a levantar la vista y preguntarse qué hay ahí y por qué está ahí”, dijo el jefe comunal.

Lo que esperamos con este faro en Santiago es que, durante las noches, ilumine la sociedad; y que la gente recuerde que en este monumento está Prat”, sostuvo Silva.

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