Aún no debuta por Chile y lo miran desde otra selección: Córdova explica el caso de un jugador de La Roja

Tras la goleada que sufrió Chile ante Nueva Zelanda este lunes, Nicolás Córdova se refirió a la situación del seleccionado nacional, Thomas Gillier.

En diálogo con ADN Deportes, el técnico de La Roja explicó por qué no ha hecho debutar al arquero de 21 años, quien ha estado presente en todas las nóminas desde que Córdova asumió la banca de la selección chilena.

“Ya llegará el momento de Thomas, tiene 21 años, empezó a jugar en la MLS hace muy poquito. En cambio, Lawrence Vigouroux juega en la sexta liga más importante del mundo (Championship) y hace mucho rato juega todos los partidos de su equipo (Swansea). De hecho, a mí me extraña que Lawrence no haya estado antes en la selección”, señaló el “Nico”.

“Cuando Gillier viene a la selección, se entrena a tope, es un chico muy competitivo y no tengo dudas de que de acá a un tiempo tendrá su oportunidad”, agregó el DT sobre el guardameta que milita en CF Montréal.

Además, Nicolás Córdova se refirió al sondeo de la selección de Argelia por Thomas Gillier, quien puede optar a la nacionalidad argelina porque su abuelo nació en el país africano.

“Yo hablé con él y Thomas no tiene idea del tema de Argelia. Él me lo dijo, así que lo puedo decir públicamente”, comentó el entrenador de Chile.

Por último, respecto a la titularidad de Vigouroux en el arco de La Roja, añadió: “Nos hemos inclinado por Lawrence sobre todo por dónde juega, por la experiencia que tiene y porque lo ha hecho muy bien”.